"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1 (обзор)

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"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура французской Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и "Монпелье".

Не пропустите: "Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 9 25
2 Монако 9 19
3 Марсель 9 17
4 Сент-Этьен 10 17
5 Нант 9 17
6 Лион 9 16
7 Бордо 9 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 9 15
10 Генгам 9 13
11 Анжер 9 12
12 Труа 9 12
13 Тулуза 9 11
14 Ницца 9 10
15 Ренн 9 6
16 Лилль 8 6
17 Амьен 8 6
18 Страсбур 9 6
19 Дижон 9 6
20 Метц 9 3
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