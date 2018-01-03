"Сент-Этьен" нацелился на защитника "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович привлёк внимание "Сент-Этьена", сообщает французская пресса.

Клубы уже практически согласовали переход 30-летнего серба. Сделка может быть закрыта в ближайшее время.

В этом сезоне Пейчинович сыграл за "Локомотив" 26 матчей, результативными действиями не отличался.

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