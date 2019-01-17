"Сент-Этьен" обыграл "Марсель" в матче 17-го тура чемпионата Франции
"Сент-Этьен" обыграл "Марсель" в матче 17-го тура чемпионата Франции (2:1).
"Сент-Этьен" - "Марсель" - 2:1.
Голы: Стротман, 16 - 0:1, Хазри, 59 (с пенальти) - 1:1, Хазри, 88 - 2:1.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва (Салибюр, 75), М`Вила, Кабелла, Хазри (Полома, 90), Сельнес, Монне-Паке, Диони (Амума, 64).
"Марсель": Манданда, Роланду, Амави, Луиз Густаву (Жермен, 90), Стротман, Товен, Сансон (Радоньич, 90), Лопес, Сарр, Камара, Окампос (Нжи, 85).
"Сент-Этьен" занимает 3 строчку турнирной таблицы, "Марсель" занимает 9 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|20
|14