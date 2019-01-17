"Сент-Этьен" обыграл "Марсель" в матче 17-го тура чемпионата Франции

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"Сент-Этьен" обыграл "Марсель" в матче 17-го тура чемпионата Франции

"Сент-Этьен" обыграл "Марсель" в матче 17-го тура чемпионата Франции (2:1).

"Сент-Этьен" - "Марсель" - 2:1.

Голы: Стротман, 16 - 0:1, Хазри, 59 (с пенальти) - 1:1, Хазри, 88 - 2:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва (Салибюр, 75), М`Вила, Кабелла, Хазри (Полома, 90), Сельнес, Монне-Паке, Диони (Амума, 64).

"Марсель": Манданда, Роланду, Амави, Луиз Густаву (Жермен, 90), Стротман, Товен, Сансон (Радоньич, 90), Лопес, Сарр, Камара, Окампос (Нжи, 85).

"Сент-Этьен" занимает 3 строчку турнирной таблицы, "Марсель" занимает 9 место.

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