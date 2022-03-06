"Сент-Этьен" обыграл "Метц" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Сент-Этьена"
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" одержал победу над "Метцем".
Благодаря победе "Сент-Этьен" поднялся на 16-е место. "Метц" остается предпоследним.
"Сент-Этьен" - "Метц" 1:0
Гол: Буанга, 52 - 1:0
"Сент-Этьен": Бернардони, Мангаля, Сако, Наде, Колодзейчак, Муэффек, Будебуз, Юссуф (Гурна-Дуат, 46), Камара, Тиуб, Буанга, Норден (Хазри, 78).
"Метц": Кейяр, Бронн, Кана-Бийик, Куяте, Канде, Нгетте (Делен, 54), Булая (Ндорам, 54), Амаду (Яде, 78), Траоре (Сарр, 65), Мафута (Жозеф, 64), де Превиль.
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