"Сент-Этьен" обыграл "Метц" в матче Лиги 1

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"Сент-Этьен" обыграл "Метц" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Сент-Этьена"

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" одержал победу над "Метцем".

Благодаря победе "Сент-Этьен" поднялся на 16-е место. "Метц" остается предпоследним.

"Сент-Этьен" - "Метц" 1:0

Гол: Буанга, 52 - 1:0

"Сент-Этьен": Бернардони, Мангаля, Сако, Наде, Колодзейчак, Муэффек, Будебуз, Юссуф (Гурна-Дуат, 46), Камара, Тиуб, Буанга, Норден (Хазри, 78).

"Метц": Кейяр, Бронн, Кана-Бийик, Куяте, Канде, Нгетте (Делен, 54), Булая (Ндорам, 54), Амаду (Яде, 78), Траоре (Сарр, 65), Мафута (Жозеф, 64), де Превиль.

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