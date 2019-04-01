"Сент-Этьен" обыграл "Ним" в матче 30-го тура Лиги 1
"Сент-Этьен" обыграл "Ним" в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Победу команде принес словенский нападающий Роберт Берич на 79-й минуте встречи.
"Сент-Этьен" – "Ним" – 2:1 (1:1)
Голы: Бобишон, 2 - 0:1, Кабелла, 24 - 1:1, Берич, 79 - 2:1.
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Колодзейчак, Полома, М`Вила, Кабелла, Амума (Гезали, 83), Аит Беннассер (Вада, 66), Берич, Норден (Диони, 74).
"Ним": Бернардони, Бриансон, Либой, Паке, Ферри (Тиуб, 85), Саванье, Буанга, Мауасса (Мигель, 42), Бобишон, Рипар, Бозок (Гийом, 72).
"Сент-Этьен" набрал 49 баллов и занял 4 место турнирной таблицы Лиги 1, "Ним" с 37 очками занял 12 место чемпионата Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21