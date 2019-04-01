"Сент-Этьен" обыграл "Ним" в матче 30-го тура Лиги 1

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"Сент-Этьен" обыграл "Ним" в матче 30-го тура Лиги 1

"Сент-Этьен" обыграл "Ним" в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Победу команде принес словенский нападающий Роберт Берич​ на 79-й минуте встречи.

"Сент-Этьен" – "Ним" – 2:1 (1:1)

Голы: Бобишон, 2 - 0:1, Кабелла, 24 - 1:1, Берич, 79 - 2:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Колодзейчак, Полома, М`Вила, Кабелла, Амума (Гезали, 83), Аит Беннассер (Вада, 66), Берич, Норден (Диони, 74).

"Ним": Бернардони, Бриансон, Либой, Паке, Ферри (Тиуб, 85), Саванье, Буанга, Мауасса (Мигель, 42), Бобишон, Рипар, Бозок (Гийом, 72).

"Сент-Этьен" набрал 49 баллов и занял 4 место турнирной таблицы Лиги 1, "Ним" с 37 очками занял 12 место чемпионата Франции.  

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