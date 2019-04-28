"Сент-Этьен" обыграл "Тулузу" с помощью дубля Берича
"Сент-Этьен" переиграл "Тулузу" в матче 34-го тура Лиги 1.
Победу команде помог принести словенский нападающий Роберт Берич, забивший 2 гола.
"Сент-Этьен" - "Тулуза" - 2:0 (2:0)
Голы: Берич, 2 - 1:0, Берич, 10 - 2:0.
Нереализованный пенальти: Градель, 78 (вратарь)
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Полома, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума, Хазри, Вада (Гезали, 90), Берич (Норден, 65).
"Тулуза": Рейне, Силла, Мубандже, Седзи, Аду, Дурмаз (Ману Гарсия, 60), Каюзак (Саного, 46), Сангаре, Сидибе, Доссеви, Градель.
"Сент-Этьен" набрал 59 очков и сократил отставание от места в Лиге чемпионов до 3-х баллов. У "Тулузы" 36 очков и 15-я позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|34
|42
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24