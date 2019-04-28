"Сент-Этьен" обыграл "Тулузу" с помощью дубля Берича

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"Сент-Этьен" обыграл "Тулузу" с помощью дубля Берича

"Сент-Этьен" переиграл "Тулузу" в матче 34-го тура Лиги 1.

Победу команде помог принести словенский нападающий Роберт Берич, забивший 2 гола.

"Сент-Этьен" - "Тулуза" - 2:0 (2:0)

Голы: Берич, 2 - 1:0, Берич, 10 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Градель, 78 (вратарь)

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Полома, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума, Хазри, Вада (Гезали, 90), Берич (Норден, 65).

"Тулуза": Рейне, Силла, Мубандже, Седзи, Аду, Дурмаз (Ману Гарсия, 60), Каюзак (Саного, 46), Сангаре, Сидибе, Доссеви, Градель.

"Сент-Этьен" набрал 59 очков и сократил отставание от места в Лиге чемпионов до 3-х баллов. У "Тулузы" 36 очков и 15-я позиция.

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