"Сент-Этьен" одержал победу над "Генгамом"

Теги генгамсент-этьен

"Сент-Этьен" одержал победу над "Генгамом"

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Генгам" проиграл "Сент-Этьену".

"Сент-Этьен" – "Генгам" 2:0

Голы: Суботич, 29 - 1:0, Кабелла, 79 - 2:0

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Дебюши, Перрен, Кабелла, Сельнэс (Пажо, 71), Монне-Паке (Диуссе, 82), Мвила, Бамба, Берич (Амума, 71).

"Генгам": Юнссон, Кербра, Мартинш Перейра, Икоко, Сорбон, Блас, Фири (Бенезе, 76), Гренье (Диалло, 65), Коко (Нгбакото, 59), Тюрам, Бриан.

Предупреждения: Мартинш Перейра (25), Коко (35), Перрен (52), Тюрам (65), Пажо (75). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов