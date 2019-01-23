"Сент-Этьен" отклонил предложение "Зенита" по своему хавбеку

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"Сент-Этьен" отклонил предложение "Зенита" по своему хавбеку

"Сент-Этьен" отклонил предложение "Зенита" по своему полузащитнику Уле Сельнесу, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, питерский клуб пытался купить 24-летнего норвежца за 10 миллионов евро, однако "зелёные" ответили отказом.

"Сент-Этьен" в целом не горит желанием расставаться с хавбеком и хочет продлить с ним контракт.

В текущем сезоне Сельнес сыграл за французскую команду 21 матч и сделал 6 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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