"Сент-Этьен" переиграл "Труа"
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" благодаря дулю Берича обыграл "Труа".
"Сент-Этьен" – "Труа" 2:1
Голы: Ньян, 8 - 0:1, Берич, 68 - 1:1, Берич, 74 - 2:1
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Силва, Дебюши, Суботич, Кабелла, Диуссе (Берич, 46), Нтеп (Монне-Паке, 46), Амума (Эрнани, 78), Бамба, Мвила.
"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Кордоваль, Эрей, Ниве (Бен-Саада, 75), Азамум, Дарбьон (Хен Чжун Сук, 78), Беллюгу, Грансир, Ньян (Обианг, 65).
Предупреждения: Беллюгу (63), Траоре (80). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|90
|2
|Монако
|34
|70
|3
|Лион
|34
|69
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Ницца
|34
|50
|6
|Сент-Этьен
|34
|49
|7
|Ренн
|34
|48
|8
|Монпелье
|34
|46
|9
|Нант
|34
|46
|10
|Генгам
|34
|45
|11
|Бордо
|34
|43
|12
|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
|40
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|33
|36
|16
|Страсбур
|34
|34
|17
|Тулуза
|33
|33
|18
|Труа
|34
|29
|19
|Лилль
|34
|29
|20
|Метц
|34
|26