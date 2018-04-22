"Сент-Этьен" переиграл "Труа"

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"Сент-Этьен" переиграл "Труа"

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" благодаря дулю Берича обыграл "Труа".

"Сент-Этьен" – "Труа" 2:1

Голы: Ньян, 8 - 0:1, Берич, 68 - 1:1, Берич, 74 - 2:1

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Силва, Дебюши, Суботич, Кабелла, Диуссе (Берич, 46), Нтеп (Монне-Паке, 46), Амума (Эрнани, 78), Бамба, Мвила.

"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Кордоваль, Эрей, Ниве (Бен-Саада, 75), Азамум, Дарбьон (Хен Чжун Сук, 78), Беллюгу, Грансир, Ньян (Обианг, 65).

Предупреждения: Беллюгу (63), Траоре (80). | http://soccernews.ru

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