"Сент-Этьен" переманил таланта из ПСЖ

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника ПСЖ Адиля Аушиша.

18-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2023 года и выбрал себе 17-й игровой номер.

Хавбек достался "Сент-Этьену" бесплатно, поскольку он отказался подписывать профессиональное соглашение с парижанами.

Аушиш - воспитанник ПСЖ. За основную команду сыграл 3 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 5,4 миллиона евро.

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