"Сент-Этьен" переманил таланта из ПСЖ
"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника ПСЖ Адиля Аушиша.
18-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2023 года и выбрал себе 17-й игровой номер.
Хавбек достался "Сент-Этьену" бесплатно, поскольку он отказался подписывать профессиональное соглашение с парижанами.
Аушиш - воспитанник ПСЖ. За основную команду сыграл 3 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 5,4 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13