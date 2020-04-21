"Сент-Этьен" подписал новый контракт с 19-летним защитником Фофаной
"Сент-Этьен" на официальном сайте сообщил, что клуб продлил контракт с защитником Уэсли Фофаной.
Новое соглашение 19-летнего футболиста с командой рассчитано до 2024 года.
В клубе сообщили игроку, что финансовые условия договора начнут действовать с отсрочкой в связи с финансовым кризисом.
Фофана - воспитанник французского клуба. В нынешнем розыгрыше он провел 23 матча, отметившись 2 голами.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13