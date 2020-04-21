"Сент-Этьен" подписал новый контракт с 19-летним защитником Фофаной

"Сент-Этьен" на официальном сайте сообщил, что клуб продлил контракт с защитником Уэсли Фофаной.

Новое соглашение 19-летнего футболиста с командой рассчитано до 2024 года.

В клубе сообщили игроку, что финансовые условия договора начнут действовать с отсрочкой в связи с финансовым кризисом.

Фофана - воспитанник французского клуба. В нынешнем розыгрыше он провел 23 матча, отметившись 2 голами.

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