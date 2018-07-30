"Сент-Этьен" продлил контракт с экс-игроком "Рубина"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Янном Мвила.

28-летний футболист заключил с "зелёными" соглашение до лета 2022 года.

Напомним, что Мвила выступает за "Сент-Этьен" с января 2018 года, до этого он защищал цвета казанского "Рубина".

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