"Сент-Этьен" продлил контракт с экс-игроком "Рубина"

Теги сент-этьенрубинянн мвила

"Сент-Этьен" продлил контракт с экс-игроком "Рубина"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Янном Мвила.

28-летний футболист заключил с "зелёными" соглашение до лета 2022 года.

Напомним, что Мвила выступает за "Сент-Этьен" с января 2018 года, до этого он защищал цвета казанского "Рубина".

Не пропустите: Лидер сборной Туниса перешел в "Сент-Этьен". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов