"Сент-Этьен" проиграл "Монпелье" в битве за путёвку в Лигу Европы

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"Сент-Этьен" проиграл "Монпелье" в битве за путёвку в Лигу Европы

В рамках 36-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном".

В матче был забит один гол и показаны две красные карточки. Отличиться удалось Гаэтану Лаборду, а удаления в пассиве Даниэля Конгре и Реми Кабелла.

"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1

Гол: Лаборд, 64 - 0:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Дебюши, Салиба (Гезали, 89), Полома, Аит-Беннассер (Вада, 69), Кабелла, Норден (Салибур, 70), Мвила, Хазри, Берич.

"Монпелье": Лекомт, Суарес (Самбия, 76), Илтон, Педру Мендеш, Ойонго, Скири, Ле Таллек, Молле (Ристич, 74), Конгре, Лаборд (Ласн, 84), Делор.

Удаления: Конгре (53), Кабелла (62).

Благодаря этой победе "Монпелье" сократил отставание от "Сент-Этьена" до четырёх очков. Стоит отметить, что "зелёные" занимают четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, дающее право сыграть в Лиге Европы.

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