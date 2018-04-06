"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура французской Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и ПСЖ.
Не пропустите: "Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|31
|67
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|31
|60
|5
|Ренн
|31
|46
|6
|Монпелье
|31
|45
|7
|Ницца
|31
|45
|8
|Нант
|31
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|31
|38
|11
|Дижон
|31
|38
|12
|Бордо
|31
|37
|13
|Анжер
|31
|35
|14
|ФК Кан
|31
|35
|15
|Амьен
|31
|34
|16
|Страсбур
|31
|33
|17
|Тулуза
|31
|30
|18
|Труа
|31
|29
|19
|Лилль
|31
|28
|20
|Метц
|31
|22