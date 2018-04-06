"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (обзор)

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"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура французской Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и ПСЖ.

Не пропустите: "Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 31 67
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Ренн 31 46
6 Монпелье 31 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 31 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 31 38
11 Дижон 31 38
12 Бордо 31 37
13 Анжер 31 35
14 ФК Кан 31 35
15 Амьен 31 34
16 Страсбур 31 33
17 Тулуза 31 30
18 Труа 31 29
19 Лилль 31 28
20 Метц 31 22
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