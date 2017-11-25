"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2 (обзор)

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"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура французской Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и "Страсбуром".

Не пропустите: "Сент-Этьен" и "Страсбур" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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