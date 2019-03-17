"Сент-Этьен" уничтожил "Кан" и другие результаты 29-го тура чемпионата Франции

Теги сент-этьеннимстрасбуранжерамьенгенгам

"Сент-Этьен" уничтожил "Кан" и другие результаты 29-го тура чемпионата Франции

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Франции состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем вашему вниманию.

"Кан" – "Сент-Этьен" - 0:5

Голы: Амума, 4 - 0:1, Берич, 20 - 0:2, Норден, 30 - 0:3, Гезали, 85 - 0:4, Вада, 90 - 0:5.

"Кан": Самба, Женевуа (Заари, 41), Гради, Джику, Гильбер, Фажр, Диоманде, Кауи, Жозеф (Имору, 46), Тчокунте (Бовю, 64), Кривелли.

"Сент-Этьен": Рюффье, Полома, Суботич, Колодзейчак, Салиба, Амума (Гезали, 78), Норден (Вада, 74), Мвила, Кабелла, Аит-Беннассер, Берич (Гуйе, 83).
 

"Ним" – "Страсбур" - 2:2

Голы: Мотиба, 9 - 0:1, Фофана, 53 - 0:2, Либои, 66 - 1:2, Саванье, 90 (пенальти) - 2:2.

"Ним": Бернардони, Бриансон, Алакуш (Тиуб, 25), Ландр (Либои, 7), Валль (Бозок, 67), Саванье, Мауасса, Ферри, Буанга, Рипар, Алиуи.

"Страсбур": Зельс, Лала, Митрович, Коне, Кароль (Лиэнар, 77), Гонсалвес, Фофана, Прцич, Мартинес, Мотиба, Да Кошта (Зои, 85).
 

"Анжер" – "Амьен" - 0:0

"Анжер": Бютель, Тома, Бамба, Манко, Траоре, Фюльжени (Эль-Мелали, 80), Ндойе, Те, Сантамария, Рен-Аделаид (Мангани, 61), Баокен (Сантамария, 46).

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Лефор, Питерс, Крафт, Блен, Монкондюи, Тимит, Годдос (Бодмер, 77), Конате, Отеро (Эль-Хаджам, 86).
 

"Генгам" – "Дижон" - 1:0

Гол: Блас, 86 (пенальти) - 1:0.

"Генгам": Кейяр, Ребошу, Сорбон, Кербра, Траоре, Фири, Мергем (Роделен, 72), До (Ндонг, 34), Бенезе (Блас, 80), Ру, Тюрам.

"Дижон": Аллен, Шафик, Лотоа, Ямбере, Хаддади, Амальфитано, Марье (Квон Чхан Хун, 88), Слити (Саид, 80), Абед (Бальмон, 63), Тавареш, Жанно.

Не пропустите: "Монако" Головина обыграл второе место чемпионата. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов

"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 74
2 Лилль Лилль 29 57
3 Лион Лион 28 50
4 Марсель Марсель 28 47
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 29 46
6 Реймс Реймс 28 43
7 Монпелье Монпелье 28 42
8 Ницца Ницца 29 41
9 Ренн Ренн 27 40
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Ним Ним 28 37
12 Анжер Анжер 29 36
13 Бордо Бордо 28 33
14 Тулуза Тулуза 29 32
15 Нант Нант 27 31
16 Монако Монако 29 30
17 Амьен Амьен 29 29
18 Генгам Генгам 29 22
19 Дижон Дижон 29 21
20 ФК Кан ФК Кан 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов