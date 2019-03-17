"Сент-Этьен" уничтожил "Кан" и другие результаты 29-го тура чемпионата Франции

В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Франции состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем вашему вниманию.

"Кан" – "Сент-Этьен" - 0:5

Голы: Амума, 4 - 0:1, Берич, 20 - 0:2, Норден, 30 - 0:3, Гезали, 85 - 0:4, Вада, 90 - 0:5.

"Кан": Самба, Женевуа (Заари, 41), Гради, Джику, Гильбер, Фажр, Диоманде, Кауи, Жозеф (Имору, 46), Тчокунте (Бовю, 64), Кривелли.

"Сент-Этьен": Рюффье, Полома, Суботич, Колодзейчак, Салиба, Амума (Гезали, 78), Норден (Вада, 74), Мвила, Кабелла, Аит-Беннассер, Берич (Гуйе, 83).



"Ним" – "Страсбур" - 2:2

Голы: Мотиба, 9 - 0:1, Фофана, 53 - 0:2, Либои, 66 - 1:2, Саванье, 90 (пенальти) - 2:2.

"Ним": Бернардони, Бриансон, Алакуш (Тиуб, 25), Ландр (Либои, 7), Валль (Бозок, 67), Саванье, Мауасса, Ферри, Буанга, Рипар, Алиуи.

"Страсбур": Зельс, Лала, Митрович, Коне, Кароль (Лиэнар, 77), Гонсалвес, Фофана, Прцич, Мартинес, Мотиба, Да Кошта (Зои, 85).



"Анжер" – "Амьен" - 0:0

"Анжер": Бютель, Тома, Бамба, Манко, Траоре, Фюльжени (Эль-Мелали, 80), Ндойе, Те, Сантамария, Рен-Аделаид (Мангани, 61), Баокен (Сантамария, 46).

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Лефор, Питерс, Крафт, Блен, Монкондюи, Тимит, Годдос (Бодмер, 77), Конате, Отеро (Эль-Хаджам, 86).



"Генгам" – "Дижон" - 1:0

Гол: Блас, 86 (пенальти) - 1:0.

"Генгам": Кейяр, Ребошу, Сорбон, Кербра, Траоре, Фири, Мергем (Роделен, 72), До (Ндонг, 34), Бенезе (Блас, 80), Ру, Тюрам.

"Дижон": Аллен, Шафик, Лотоа, Ямбере, Хаддади, Амальфитано, Марье (Квон Чхан Хун, 88), Слити (Саид, 80), Абед (Бальмон, 63), Тавареш, Жанно.

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