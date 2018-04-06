"Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ

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"Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ

В стартовом матче 32 тура Лиги 1 "Сент-Этьен" принимал лидера чемпионата ПСЖ, который не мог рассчитывать в этой игре сразу на пятерых игроков. Дракслер, Алвес, Мотта, Вератти и Неймар травмированы. Эмери же также предоставил отдых Тиаго Силве и Кавани, оставив их в запасе. ПСЖ доигрывает сезон, команда особо не напрягается, что и вылилось в потерю очков в поединке с "Сент-Этьеном".

Хозяева поля атаковали острее и забили уже в начале матча,  Дебюши навесил с правого фланга Бамба,  пытался пробить, однако затем рухнул на газон в борьбе с Менье, а вот Кабелла свой шанс реализовал, отправив мяч в ворота с нескольких метров.

Через некоторое время Кабелла мог удвоить счет, когда Кимпембе сбил в собственной штрафной Амуму. Реми подошёл к "точке, однако пробил неудачно. Ареола спокойно пенальти отразил. "Сент-Этьен" не расстроился, продолжил свои атаки, в то же время ПСЖ играл вяло, часто допуская ошибки в обороне. Сельнес мог отправить мяч в нижний угол, но немного не попал в створ. Ко всем бедам ПСЖ в конце тайма добавилось удаление центрального защитника. Вторую жёлтую карточку получил Кимпембе и покинул поле досрочно.

В перерыве Эмери пришлось выпускать Силву, укрепляя оборону. Однако это не мешало хозяевам поля диктовать свою игру и создавать моменты. Бамба не смог попасть по воротам с нескольких метров, а Таннан не реализовал выход один на один.

ПСЖ проснулся только в концовке. Ди Мария также выскакивал на свидание с вратарём, но бить сам не стал, откатил на вышедшего на замену Кавани, а тот не попал в ворота с близкого расстояния. Через несколько минут Ди Мария пробил сам, но Руффье мяч отбил.

ПСЖ все же ушел от поражения, помог игрок "Сент-Этьена" Дебюши, который срезал мяч в свои ворота, хозяева должны были набирать три очка, но в итоге им придется довольствоваться только одним пунктом.

"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1

Гол: Кабелла, 17 – 1:0. Дебюши, 90+1 в свои ворота – 1:1.

"Сент-Этьен": Руффье, Дебюши, Суботич, Перрен, Г. Силва, Селнес, М'Вилла, Бамба (Пажо, 82), Кабелла, Монне-Паке (Нтеп, 57), Амума (Таннан, 68).

ПСЖ: Ареола, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Рабьо, Диарра (Т. Силва, 46) , Ло Сельсо, Пасторе (Кавани, 68), Мбаппе, Ди Мария.

Удаление: Кимпембе, 41.

Нереализованный пенальти: Кабелла, 31.

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: "Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (обзор) | http://soccernews.ru

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