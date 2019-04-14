"Сент-Этьен" уверенно разобрался с "Бордо" и ворвался в еврокубковую зону

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"Сент-Этьен" уверенно разобрался с "Бордо" и ворвался в еврокубковую зону

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 "Бордо" проиграл "Сент-Этьену". "Сент-Этьен" благодаря победе поднялся четвертое место, а "Бордо" остался на 13-й позиции.

"Сент-Этьен" - "Бордо" 3:0

Голы: Хазри (пен), 56 - 1:0, Дебюши, 74 - 2:0, Дебюши, 90 - 3:0

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Колодзейчак, Перрен, Салиба, Норден (Полома, 76), Кабелла, Мвила, Амума, Хазри (Дьони, 82), Берич (Аит-Беннассер, 75).

"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Сиссоко (Маджа, 79), Паленсия, Юссуф (Бриан, 66), Отавио, Камано, Башич (Плашил, 75), Карамо, Lauray.

Предупреждения: Колодзейчак (3), Кабелла (46).

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