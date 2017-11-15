"Сент-Этьен" уволил главного тренера

Теги сент-этьен

"Сент-Этьен" уволил главного тренера

Главный тренер "Сент-Этьена" Оскар Гарсия в ближайшее время покинет свой пост, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 44-летний специалист сам подал в отставку по неизвестным причинам. По другим данным, наставник был уволен руководством "зелёных" за последние результаты команды.

Гарсия возглавлял "Сент-Этьен" с лета 2017 года, под его руководством команда набрала 18 очков в 12 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. 

Не пропустите: "Марсель" на два месяца теряет Сертича. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 12 23
6 Сент-Этьен 12 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Ницца 12 13
16 Дижон 12 12
17 Амьен 11 11
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 11 9
20 Метц 12 3
Полная таблица

топ-5 тегов