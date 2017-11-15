"Сент-Этьен" уволил главного тренера

Главный тренер "Сент-Этьена" Оскар Гарсия в ближайшее время покинет свой пост, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 44-летний специалист сам подал в отставку по неизвестным причинам. По другим данным, наставник был уволен руководством "зелёных" за последние результаты команды.

Гарсия возглавлял "Сент-Этьен" с лета 2017 года, под его руководством команда набрала 18 очков в 12 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1.

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