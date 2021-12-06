"Сент-Этьен" уволил главного тренера

1 Теги сент-этьенклод пюэль

"Сент-Этьен" уволил главного тренера

Фото твиттер "Сент-Этьена"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил об отставке наставника команды Клода Пюэля.

60-летний специалист лишился работы после разгромного поражения "зелёных" от "Ренна" (0:5).

Напомним, что Пюэль возглавлял "Сент-Этьен" с октября 2019 года.

Команда набрала 12 очков в 17 турах Лиги 1 и занимает последнее место в таблице чемпионата.

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Комментарии

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