"Сент-Этьен" уволил главного тренера
"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил об отставке наставника команды Клода Пюэля.
60-летний специалист лишился работы после разгромного поражения "зелёных" от "Ренна" (0:5).
Напомним, что Пюэль возглавлял "Сент-Этьен" с октября 2019 года.
Команда набрала 12 очков в 17 турах Лиги 1 и занимает последнее место в таблице чемпионата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13