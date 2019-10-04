"Сент-Этьен" уволил главного тренера Гислена Принтана

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"Сент-Этьен" уволил главного тренера Гислена Принтана

"Сент-Этьен" уволил главного тренера Гислена Принтана из-за неудовлетворительных результатов команды.

под руководством специалиста французский клуб одержал только одну победу в 7 турах чемпионата Франции-2019/20.

По данным RMC, клуб возглавил Клод Пюэль, который уже договорился с руководством о двухлетнем контракте.

"Сент-Этьен" занимает 19 место в турнирной таблице Лиги 1.

А еще: "Сент-Этьен" и "Вольфсбург" закончили ничьей, "Александрия" и "Гент" обменялись голами| http://soccernews.ru
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