"Сент-Этьен" в гостях одолел "Анжер"

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"Сент-Этьен" в гостях одолел "Анжер"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на выезде минимально обыграл "Анжер" со счётом 1:0.

Единственный и победный гол в матче забил тунисец Вахби Хазри.

"Анжер" – "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: 0:1 – 52 Хазри.

"Анжер": Бернардони, Манко, Бамба (Думбия, 57), Траоре, Тома, Мангани (Перейра Лаже, 57), Буфаль (Капель, 68), Амаду, Кулибали (Баокен, 68), Фюльжени, Дьони (Чо, 82).

"Сент-Этьен": Мулен, Соу, Колодзейчак, Сиссе, Трауко, Камара, Аушиш (Монне-Паке, 60), Юссуф (Муэффек, 82), Буанга (Модест, 90), Аби (Будебуз, 60), Хазри (Норден, 82).

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