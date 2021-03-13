"Сент-Этьен" в гостях одолел "Анжер"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на выезде минимально обыграл "Анжер" со счётом 1:0.
Единственный и победный гол в матче забил тунисец Вахби Хазри.
"Анжер" – "Сент-Этьен" - 0:1
Гол: 0:1 – 52 Хазри.
"Анжер": Бернардони, Манко, Бамба (Думбия, 57), Траоре, Тома, Мангани (Перейра Лаже, 57), Буфаль (Капель, 68), Амаду, Кулибали (Баокен, 68), Фюльжени, Дьони (Чо, 82).
"Сент-Этьен": Мулен, Соу, Колодзейчак, Сиссе, Трауко, Камара, Аушиш (Монне-Паке, 60), Юссуф (Муэффек, 82), Буанга (Модест, 90), Аби (Будебуз, 60), Хазри (Норден, 82).
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|41
|7
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|Монако
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|Страсбур
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|11
|Анжер
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|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
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|Тулуза
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