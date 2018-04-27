"Сент-Этьен" в гостях одолел "Монпелье"
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на выезде минимально обыграл "Монпелье".
"Монпелье" – "Сент-Этьен" - 0:1
Гол: Амума, 10 - 0:1.
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Коцца (Долли, 55), Педру Мендеш, Ласн, Скири, Пирис, Мукиеле (Самбия, 71), Нинга (Мбенза, 75), Сьо.
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Силва, Дебюши, Суботич, Сельнэс, Мвила, Кабелла (Диуссе, 90), Амума (Нтеп, 75), Монне-Паке, Берич (Бамба, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|90
|2
|Монако
|34
|70
|3
|Лион
|34
|69
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ницца
|34
|50
|7
|Ренн
|34
|48
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Нант
|34
|46
|10
|Генгам
|34
|45
|11
|Бордо
|34
|43
|12
|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
|40
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|34
|37
|16
|Тулуза
|34
|34
|17
|Страсбур
|34
|34
|18
|Труа
|34
|29
|19
|Лилль
|34
|29
|20
|Метц
|34
|26