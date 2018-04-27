"Сент-Этьен" в гостях одолел "Монпелье"

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"Сент-Этьен" в гостях одолел "Монпелье"

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на выезде минимально обыграл "Монпелье".

"Монпелье" – "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Амума, 10 - 0:1.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Коцца (Долли, 55), Педру Мендеш, Ласн, Скири, Пирис, Мукиеле (Самбия, 71), Нинга (Мбенза, 75), Сьо.

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Силва, Дебюши, Суботич, Сельнэс, Мвила, Кабелла (Диуссе, 90), Амума (Нтеп, 75), Монне-Паке, Берич (Бамба, 56).

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