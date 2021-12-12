"Сент-Этьен" в меньшинстве проиграл "Реймсу"
Фото: твиттер "Реймса"
В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Реймс" победил "Сент-Этьен".
Стоит отметить, что гости весь второй тайм играли в меньшинстве.
"Реймс" по-прежнему занимает 14-е место. "Сент-Этьен" остается последним.
"Реймс" - "Сент-Этьен" 2:0
Голы: Туре (пен), 23 - 1:0, Мбуку, 89 - 2:0
"Реймс": Райкович, Фоке, Фас, Гравийон, Конан (Локо, 64), Матусива (Сиссоко, 76), Кеббаль (Мбуку, 74), Лопи (Кассама, 64), Флип, Туре (Донис, 64), Экитик.
"Сент-Этьен": Грин (Баич, 46), Силва (Масон, 53), Колодзейчак, Наде, Трауко (Крассо, 88), Будебуз, Юссуф (Неу Нупа, 54), Камара, Хазри, Буанга, Норден (Лери, 74).
Удаление: Буанга (45).
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