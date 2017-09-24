"Сент-Этьен" в результативном матче сыграл вничью с "Ренном"

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"Сент-Этьен" в результативном матче сыграл вничью с "Ренном"В матче 7-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" на своем поле сыграл в результативную ничью с "Ренном".

"Сент-Этьен" - "Ренн" - 2:2

Голы: Буриго, 41 - 0:1, Да Силва, 45+2 - 1:1, Хазри, 53 - 1:2 (пенальти), Бамба, 70 - 2:2 (пенальти).

Удаление: Да Силва, 90+4 ("Сент-Этьен").

Напомним, вчера ПСЖ сыграл в нулевую ничью с "Монпелье". | soccernews.ru

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