"Сент-Этьен" вдевятером уступил "Лансу"

В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" в гостях проиграл "Лансу" со счётом 0:2.

Победу хозяевам поля принесли голы Гаэля Какута и Флориана Сотоки.

"Зелёные" ещё на 14-й минуте остались в меньшинстве после удаления Тимоте Колодзейчака, а с середины второго тайма и вовсе играли вдевятером из-за красной карточки Вахби Хазри.

"Ланс" – "Сент-Этьен" - 2:0

Голы: 1:0 – 15, пенальти Какута, 2:0 – 81 Сотока.

"Ланс": Лека, Баде, Гради, Медина, Айдара (Давид Кошта, 83), Дукуре (Перес, 83), Клосс, Каюзак, Какута (Морисьо, 70), Сотока (Жан, 83), Ганаго (Банза, 15).

"Сент-Этьен": Мулен, Сиссоко, Мукуди, Масон, Колодзейчак, Буанга (Амума, 71), Неу Нупа (Гурна-Дуат, 85), Ривера (Соу, 16), Камара, Норден (Юссуф, 71), Аушиш (Хазри, 46).

Удаления: Колодзейчак (14), Хазри (64).

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