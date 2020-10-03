"Сент-Этьен" вдевятером уступил "Лансу"

Теги ланссент-этьен

"Сент-Этьен" вдевятером уступил "Лансу"

В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" в гостях проиграл "Лансу" со счётом 0:2.

Победу хозяевам поля принесли голы Гаэля Какута и Флориана Сотоки.

"Зелёные" ещё на 14-й минуте остались в меньшинстве после удаления Тимоте Колодзейчака, а с середины второго тайма и вовсе играли вдевятером из-за красной карточки Вахби Хазри.

"Ланс" – "Сент-Этьен" - 2:0

Голы: 1:0 – 15, пенальти Какута, 2:0 – 81 Сотока.

"Ланс": Лека, Баде, Гради, Медина, Айдара (Давид Кошта, 83), Дукуре (Перес, 83), Клосс, Каюзак, Какута (Морисьо, 70), Сотока (Жан, 83), Ганаго (Банза, 15).

"Сент-Этьен": Мулен, Сиссоко, Мукуди, Масон, Колодзейчак, Буанга (Амума, 71), Неу Нупа (Гурна-Дуат, 85), Ривера (Соу, 16), Камара, Норден (Юссуф, 71), Аушиш (Хазри, 46).

Удаления: Колодзейчак (14), Хазри (64).

Не пропустите: "Кан" презентовал российского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов