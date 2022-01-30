"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу 4-го дивизиона
В матче 1/8 финала Кубка Франции "Сент-Этьен" проиграл клубу 4-го дивизиона "Бержераку" и вылетел из турнира.
Единственный гол на 76-й минуте забил Ромен Эскарпит.
"Бержерак" – "Сент-Этьен" - 1:0 (0:0)
Гол: Эскарпит, 76 - 1:0
"Бержерак": Лаборд-Турон, Вактер, Летиван, Мингуа, Млааб (Бельтран, 68), Шахибеддин (Трессенс, 75), Элиссаль, Фашан, Думай (Губохао, 86), Дюкрос, Бакир (Эскарпит, 69)
"Сент-Этьен": Бернардони, Колодзейчак, Наде, Камара, Масон (Бенхедим, 86), Юссуф (Дие, 79), Диуссе (Тиуб, 67), Гурна-Дуат (Норден, 46), Будебуз, Аушиш (Муэффек, 68), Буанга.
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