"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу 4-го дивизиона

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"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу 4-го дивизиона

В матче 1/8 финала Кубка Франции "Сент-Этьен" проиграл клубу 4-го дивизиона "Бержераку" и вылетел из турнира.

Единственный гол на 76-й минуте забил Ромен Эскарпит. 

"Бержерак" – "Сент-Этьен" - 1:0 (0:0)
Гол: Эскарпит, 76 - 1:0

"Бержерак": Лаборд-Турон, Вактер, Летиван, Мингуа, Млааб (Бельтран, 68), Шахибеддин (Трессенс, 75), Элиссаль, Фашан, Думай (Губохао, 86), Дюкрос, Бакир (Эскарпит, 69)

"Сент-Этьен": Бернардони, Колодзейчак, Наде, Камара, Масон (Бенхедим, 86), Юссуф (Дие, 79), Диуссе (Тиуб, 67), Гурна-Дуат (Норден, 46), Будебуз, Аушиш (Муэффек, 68), Буанга.

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