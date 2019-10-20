"Сент-Этьен" вырвал победу у "Бордо" в матче Лиги 1
"Бордо" в домашнем матче проиграло "Сент-Этьену" в рамках 10-го тура Лиги 1.
Победный гол на 3-й компенсированной минуте встречи забил форвард Денис Буанга, реализовав пенальти.
"Бордо" - "Сент-Этьен" - 0:1 (0:0)
Гол: Буанга, 90+3 (с пенальти)
"Бордо": Костиль, Косьельни (Йованович, 24), Мексер, Бенито, Паблу, Аит Беннассер (Маджа, 84), Отавиу, Адли, Бриан, Камано, Калу (Хван Ый Джо, 55).
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен (Колодзейчак, 46), Паленсия, Салиба, Фофана, М`Вила, Будебуз (Норден, 84), Хазри (Кабай, 77), Юссуф, Буанга, Аби.
"Бордо" занимает 5 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 15 баллов, "Сент-Этьен" с 14 очками на 9 позиции.
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