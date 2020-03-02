"Сент-Этьен" запретил фанатам посещать тренировки команды из-за угрозы коронавируса

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"Сент-Этьен" запретил фанатам посещать тренировки команды из-за угрозы коронавируса

Руководство "Сент-Этьена" запретило своим болельщикам посещать тренировки команды из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает Le Progres.

По данным источника, к такому решению пришли врачи команды. Кроме того, запрещено проведение крупных мероприятий в закрытых помещениях.

8 марта "Сент-Этьен" сыграет с "Бордо" в рамках чемпионата Франции. Начало - в 17:00 (мск).

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