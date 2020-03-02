"Сент-Этьен" запретил фанатам посещать тренировки команды из-за угрозы коронавируса
Руководство "Сент-Этьена" запретило своим болельщикам посещать тренировки команды из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает Le Progres.
По данным источника, к такому решению пришли врачи команды. Кроме того, запрещено проведение крупных мероприятий в закрытых помещениях.
8 марта "Сент-Этьен" сыграет с "Бордо" в рамках чемпионата Франции. Начало - в 17:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|68
|2
|Марсель
|27
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|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Монпелье
|27
|40
|6
|Монако
|27
|40
|7
|Реймс
|27
|38
|8
|Ницца
|27
|38
|9
|Страсбур
|27
|38
|10
|Лион
|26
|37
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|26
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13