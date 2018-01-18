Аргентинский полузащитник Адриан Сентурион покинул "Дженоа".

24-летний футболист за 3 миллиона евро перешёл в "Расинг Авельянеду", о чём сообщил официальный твиттер клуба.

Стоит отметить, что прошлым летом "Дженоа" купила Сентуриона за 5 миллионов. В активе хавбека всего 5 матчей в составе "грифонов".

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