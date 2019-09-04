Сэр Алекс Фергюсон ярко высказался о Роналду

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Сэр Алекс Фергюсон ярко высказался о Роналду
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поздравил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в 10-й раз в карьере был признан лучшим португальским футболистом года.

"Я поздравляю Криштиану с таким достижением. Мне очень жаль, что я не могу быть рядом. Оглядываясь назад я вижу, как он в 17-летним пареньком приехал в "Манчестер Юнайтед". Помню его невероятным прогресс как человека и спортсмена.

Я благодарю семью Роналду, они все молодцы. Для меня было большим удовольствием видеть, как он работает и прогрессирует", - приводит слова Фергюсона Sport Bible.

Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. В то время наставником клуба был Фергюсон.

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