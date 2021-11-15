Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео
Фото: инстаграм Александара Митровича/Автор неизвестен
Нападающий сборной Сербии Александар Митрович в трусах и с флагом страны поблагодарил фанатов после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Португалией (2:1).
Митрович забил решающий гол на 90-й минуте и принес победу своей команды. Сербия благодаря победе завоевала прямую путевку на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb— Serbian Football (@SerbianFooty) November 14, 2021
27-летний Митрович выступает за "Фулхэм". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Чемпионшипе, забил 20 голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: Португалия впервые за 13 лет проиграла домашний матч квалификации чемпионата мира. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тренеры клуба АПЛ переночевали на улице ради поддержки бездомных
-
Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео
-
Сантуш рассказал о реакции Роналду на поражение Португалии от Сербии
-
"Барселона" надеется вернуть из ПСЖ собственного воспитанника
-
Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"
-
Радимов обратился к Карпину после поражения сборной России от Хорватии
-
Шевченко поделился ожиданиями от игры сборной Украины с Боснией и Герцеговиной
-
Роналду ярко отреагировал на поражение сборной Португалии от Сербии
-
Тренер сборной Хорватии подвёл итоги победного матча с Россией
-
Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру
-
Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме
-
Кверквелия сравнил чемпионаты России и Украины
-
Сборная Португалии проиграла домашний матч квалификации ЧМ впервые за 13 лет
-
"Норвич" назвал имя нового главного тренера
-
Джикия поддержал Кудряшова, забившего автогол в матче Хорватия - Россия
-
Роберто Карлос высказался о перспективах "Шахтёра" в Лиге Чемпионов
-
2
Эмоциональная реакция Роналду на поражение сборной Португалии от Сербии
-
Тарасов прокомментировал поражение сборной России от Хорватии
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за форварда "Вулверхэмптона"
-
15-летний румын побил рекорд Мартина Эдегора
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14