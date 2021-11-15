Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео

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Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео

Фото: инстаграм Александара Митровича/Автор неизвестен

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович в трусах и с флагом страны поблагодарил фанатов после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Португалией (2:1).

Митрович забил решающий гол на 90-й минуте и принес победу своей команды. Сербия благодаря победе завоевала прямую путевку на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

27-летний Митрович выступает за "Фулхэм". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Чемпионшипе, забил 20 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Португалия впервые за 13 лет проиграла домашний матч квалификации чемпионата мира. | http://soccernews.ru
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