Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео

Фото: инстаграм Александара Митровича/Автор неизвестен

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович в трусах и с флагом страны поблагодарил фанатов после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Португалией (2:1).

Митрович забил решающий гол на 90-й минуте и принес победу своей команды. Сербия благодаря победе завоевала прямую путевку на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb — Serbian Football (@SerbianFooty) November 14, 2021

27-летний Митрович выступает за "Фулхэм". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Чемпионшипе, забил 20 голов и отдал пять результативных передач.

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