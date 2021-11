Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео

Фото: инстаграм Александара Митровича/Автор неизвестен

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович в трусах и с флагом страны поблагодарил фанатов после окончания матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Португалией (2:1).

Митрович забил решающий гол на 90-й минуте и принес победу своей команды. Сербия благодаря победе завоевала прямую путевку на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb