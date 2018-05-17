Сербия будет самой высокой сборной на Чемпионате Мира, Россия - шестая в рейтинге

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Сербия будет самой высокой сборной на Чемпионате Мира, Россия - шестая в рейтингеИсследовательская группа CIES Football Observatory обнародовала рейтинг самых высоких сборных, которые примут участие в предстоящем Чемпионате Мира. Расчеты этого рейтинга основываются на игроках, которые выступали за свои команды во время отборочного раунда к ЧМ. Для сборной России учитывались игры, которые были сыграны ею в период с июля 2016-го года по ноябрь 2017-го года.

1. Сербия  - 185,6 см
2. Швеция - 185,2 см
3-4. Исландия - 185,0 см
3-4. Дания - 185,0 см
5. Хорватия - 184,9 см
6. Россия - 184,3 см
7. Тунис - 184,0 см
8-9. Германия - 183,8 см
8-9. Бельгия - 183,8 см
10. Сенегал - 183,7 см.

Отметим, что самыми низкими сборными на Чемпионате Мира будут Саудовской Аравии (176,2 см), Японии (178,1 см), Перу (178,3 см), Аргентины (179,4 см) и Испании (179,5 см).

Напомним, 

комментарии
...

С Иброй у швеции было бы первое)))))))

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4 Перу 0 0
Группа D М О
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2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
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