Сербия будет самой высокой сборной на Чемпионате Мира, Россия - шестая в рейтинге

Исследовательская группа CIES Football Observatory обнародовала рейтинг самых высоких сборных, которые примут участие в предстоящем Чемпионате Мира. Расчеты этого рейтинга основываются на игроках, которые выступали за свои команды во время отборочного раунда к ЧМ. Для сборной России учитывались игры, которые были сыграны ею в период с июля 2016-го года по ноябрь 2017-го года.

1. Сербия - 185,6 см

2. Швеция - 185,2 см

3-4. Исландия - 185,0 см

3-4. Дания - 185,0 см

5. Хорватия - 184,9 см

6. Россия - 184,3 см

7. Тунис - 184,0 см

8-9. Германия - 183,8 см

8-9. Бельгия - 183,8 см

10. Сенегал - 183,7 см.

Отметим, что самыми низкими сборными на Чемпионате Мира будут Саудовской Аравии (176,2 см), Японии (178,1 см), Перу (178,3 см), Аргентины (179,4 см) и Испании (179,5 см).

Напомним,