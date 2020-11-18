Сербия громит Россию 4:0 после первого тайма

Теги россиясербия

Сербия громит Россию 4:0 после первого тайма

Завершился первый тайм матча 6-го тура Лиги Наций Сербия - Россия.

После первой 45-минутки сербы громят россиян со счетом 4:0. Голами за хозяев отличились Радонич, Влахолич и дважды Йович.

В параллельной игре группы Венгря и Турция завершили первый тайм без голов.

Россия с 8 очками занимает в группе второе место. Сербия в случае победы все равно останется последней.

Читайте также: Сборная России назвала стартовый состав на матч с Сербией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ФИФА приняла решение вручить награду The Best

ФИФА приняла решение вручить награду The Best

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов