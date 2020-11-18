Сербия громит Россию 4:0 после первого тайма
Завершился первый тайм матча 6-го тура Лиги Наций Сербия - Россия.
После первой 45-минутки сербы громят россиян со счетом 4:0. Голами за хозяев отличились Радонич, Влахолич и дважды Йович.
В параллельной игре группы Венгря и Турция завершили первый тайм без голов.
Россия с 8 очками занимает в группе второе место. Сербия в случае победы все равно останется последней.
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|6
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|Группа 2
|М
|О
|1
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|6
|14
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|6
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|3
|Молдова
|6
|9
|4
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|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
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|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4