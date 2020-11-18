Сербия громит Россию 4:0 после первого тайма

Завершился первый тайм матча 6-го тура Лиги Наций Сербия - Россия.

После первой 45-минутки сербы громят россиян со счетом 4:0. Голами за хозяев отличились Радонич, Влахолич и дважды Йович.

В параллельной игре группы Венгря и Турция завершили первый тайм без голов.

Россия с 8 очками занимает в группе второе место. Сербия в случае победы все равно останется последней.

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