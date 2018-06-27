Сербия и Бразилия назвали составы на очный матч

Сборные Сербии и Бразилии назвали свои составы на очный матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов, Костич, Матич, Миленкович-Савич, Льяч, Тадич, Митрович.

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.

Не пропустите: превью к матчу Сербия - Бразилия. | soccernews.ru