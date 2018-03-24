Сербия - Марокко - 1:2, Польша - Нигерия - 0:1 (обзоры)

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Сербия - Марокко - 1:2, Польша - Нигерия - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Сербия - Марокко - 1:2 

Польша - Нигерия - 0:1

Не пропустите: Сербия в товарищеском матче уступила Марокко. | http://soccernews.ru

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