Сербия не смогла обыграть, игравшую тайм в меньшинстве, Румынию в матче Лиги Наций

В матче дивизиона C Лиги Наций сборная Сербии в гостях не смогла обыграть национальную команду Румынии, которая больше тайма играла в меньшинстве.

Румыния - Сербия - 0:0

Нереализованный пенальти: Тадич, 45+1.

Румыния: Тэтэрушану, Манеа, Тамаш, Сэпунару, Тоска, Балута, Марин, Максим (Ротариу, 70), Станчу, Драгуш (Недельчару, 45+3), Тучудин (Кешеру, 80).

Сербия: Райкович, Миленкович, Велькович, Родич (Милетич, 77), Лукич, Максимович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Тадич, Радоньич, Митрович.

Удаление: Тамаш, 44.

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