Сербия обыгрывает Швейцарию после первого тайма

Завершился первый тайм матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Сербии и Швейцарии.

По итогам 45 минут с минимальным счётом выигрывает балканская команда благодаря голу Александара Митровича.

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