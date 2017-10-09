Сербия одолела Грузию и пробилась на Чемпионат Мира, Австрия в гостях взяла верх над Молдовой

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Сербия одолела Грузию и пробилась на Чемпионат Мира, Австрия в гостях взяла верх над Молдовой

В рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2018 в европейской отборочной группе D завершились ещё два матча. Австрия на выезде одержала минимальную победу над Молдовой, а Сербия в родных стенах обыграла Грузию, благодаря чему спустя 8 лет вернётся на мундиаль.

Молдова – Австрия - 0:1

Гол: Шауб, 69 - 0:1.

Молдова: Чебану, Бордиян, Епуряну, Болохан (Пайрели, 86), Розгонюк, Антон, Ионицэ, Кочук, Иванов (Кожокарь, 69), Плэтикэ (Амброс, 79), Гынсарь.

Австрия: Линднер, Вебер, Бауэр, Данзо, Линхарт, Кайнц (Лазаро, 59), Гриллич, Шауб, Баумгартлингер, Арнаутович (Шобесбергер, 81), Бургшталлер (Янко, 46).

Удаление: Ионицэ (55).


Сербия – Грузия - 1:0

Гол: Прийович, 74 - 1:0.

Сербия: Стойкович, Максимович, Тошич, Коларов, Иванович, Тадич (Костич, 89), Гудель, Ляйич (Прийович, 61), Матич, Рукавина, Митрович (Миливоевич, 77).

Грузия: Макаридзе, Кашия, Наваловский, Какабадзе, Хочолава, Гвилия, Канкава, Абурджания (Двалишвили, 82), Казаишвили, Джигаури (Хуфнагель, 86), Квилитая (Меребашвили, 78).
    
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