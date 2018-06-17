Сербия побеждает Коста-Рику и набирает первые 3 очка в группе "Е"

Вот и стартовала еще одна группа на Чемпионате Мира 2018. Квартет "Е" открыл матч между Коста-Рикой и Сербией. Команды решили не преподносить сюрпризы и вышли на поле в вполне прогнозированных составах. Особенно это касается "белых орлов", формацию и состав которых угадали все футбольные ресурсы и аналитики.

Матч начался с серии очень хороших моментов. Уже на второй минуте Александар Митрович опасно пробивал головой после подачи с углового. Мяч опасно полетал по штрафной Коста-Рики, однако в конечном итоге защитники "лос тикос" выбили его подальше.

Вынос привел к опасному моменту уже у противоположных ворот. Костариканские полузащитники доставили мяч до Уреньи, форвард "лос тикос" вышел на свидание со Стойковичем, однако очень сильно сблизился с голкипером и не смог его переиграть. Мяч отправился на угловой, после которого Коста-Рика имела еще одну хорошую возможность забить. После подачи выше всех выпрыгнул Гонсалес, но его удар головой прилетел прямо в руки сербскому вратарю.

На 12 минуте Джанкарло Гонсалес не реализовал еще один очень хороший момент. Центральный защитник "Болоньи" оказался неприкрытым во время подачи с левого фланга, но после его удара первым касанием мяч снова полетел немного выше ворот. Это была действительно великолепная возможность забить.

Сербия ответила сразу же. Через минуту уже Александар Митрович оказался на ударной позиции внутри штрафной площади, но "кожаный" после его очень опасного удара попал в ногу защитника, после чего Кейлор Навас без труда его забрал.

На 27 минуте стало совсем жарко. Сергей Милинкович-Савич принял длинную передачу с центра поля, оказавшись один на один с голкипером, но его удар с лета получился не самым сильным и Кейлор Навас успел сложиться и намертво зафиксировал "круглый снаряд". Квинтэссенцией игры "белых" орлов в первом тайме стали навесы. Сербы часто искали в штрафной высокого Митровича и в среднем каждые 4-5 минут организовывали пожары возле ворот Коста-Рики.

На 41 минуте "лос тикос" весьма опасно ответили на контроль мяча и навесы в исполнении сербов. Кальво получил мяч после хорошей комбинации на фланге, сместился в центр и пробил в ближний угол ворот Стойковича. "Кожаный снаряд" пролетел мимо.

Второй тайм начался из супермомента в исполнении сборной Сербии. На 50 минуте партнеры вывели Александара Митровича один-на-один с Кейлором Навасов, однако вратарь сборной Коста-Рики выставил ногу и отбил удар сербского форварда.

Но все-таки перевес "белых орлов" воплотился в забитый гол. Через шесть минут маленькое чудо сотворил Коларов. Левый защитник безупречно исполнил штрафной: после сильного удара с левой ноги мяч перелетел стенку и вошел прямо в ближнюю девятку. Кейлор Навас был бессилен – 1:0.

После гола сербов игра заметно успокоилась и перешла в центр поля. Коста-Рика пыталась организовывать атаки и сравнивать счет, но все подходы к воротам "белых орлов" заканчивались либо подачами в руки Стойковичу, либо неудачными ударами, которые блокировались защитниками. К тому же, практически незаметным оказался ключевой игрок "лос тикос" Брайан Руис, от которого практически не следовало какой-либо остроты. Тренер Коста-Рики Оскар Рамирес был явно недоволен таким развитием событий.

Сербия тоже имела еще несколько моментов, однако удары с довольно опасных позиций проходили выше ворот, как в моменте с Костичем на 91 минуте, или оказывались в руках голкипера. Последние минуты запомнились разве что стычкой Матича и одного из тренеров сборной Коста-Рики, который почему-то не захотел отдавать мяч сербскому полузащитнику. В любом случае, значения это уже не имеет. Сборная Сербии зарабатывает свои первые 3 очка и делает хороший задел перед следующим матчем со Швейцарией, которой сегодня еще предстоит сыграть бразильцами. А вот Коста-Рика значительно усложняет себе жизнь и сейчас абсолютно непонятно за счет чего команда Оскара Рамиреса собирается повторить подвиг четырехлетней давности, ну или хотя бы выйти из группы.

Коста-Рика – Сербия – 0:1

Гол: Коларов, 56 – 0:1.

Коста-Рика: Навас – Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво – Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Руис, Венегас (Боланьос, 60) – Уренья (Кэмпбелл, 66).

Сербия: Стойкович – Иванович, Тошич, Миленкович, Коларов – Матич, Миливоевич –Тадич (Рукавина, 82), Милинкович-Савич, Льяич (Костич, 70) – Митрович (Прийович, 89).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Не пропустите! Хорватия уверенно обыгрывает Нигерию и возглавляет группу "D"