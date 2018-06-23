Сербия просила ФИФА запретить Шакири играть в провокационных бутсах

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович просил ФИФА запретить полузащитнику сборной Швейцарии Джердану Шакири играть в бутсах с изображением флага Косова.

Напомним, что речь идет о матче Чемпионата Мира-2018 против Сербии (2:1).

"Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом", - сказал он.

Сербия не признает независимость Косова, в то время как сборная Косова признана ФИФА и УЕФА.

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