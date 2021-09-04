Сербия разгромила Люксембург, Норвегия и Словения одержали победы в своих матчах
Фото: твиттер сборной Норвегии
Представляем результаты матчей 5-го тура квалификации ЧМ-2022.
Латвия - Норвегия 0:2
Голы: Холанд (пен), 20 - 0:1, Эльюнусси, 66 - 0:2
Латвия: Штейнбор (Озолс, 43), Юрковскис, Тарасов, Дубра, Цыганик (Кроллис, 75), Карклиньш (Зюзин, 70), Камеш (Федоров, 75), Икауниекс, Эмсис, Гутковский (Улдрикис, 70), Савальниекс.
Норвегия: Хансен, Страннберг, Айер, Педерсен, Мелинг, Норманн (Берг, 60), Эльюнусси (Дэли, 77), Торстведт (Серлот, 60), Торсбю, Эдегор (Хеуге, 88), Холанд (Кинг, 88).
Сербия - Люксембург 4:1
Голы: Митрович, 22 - 1:0, Митрович, 35 - 2:0, Тилль, 77 - 2:1, Шано (аг), 81 - 3:1, Миленкович, 90 - 4:1
Сербия: Райкович, Настасич (Велькович, 84), Миленкович, Павлович, Лазович (Влахович, 70), Гудель, Костич, Милинкович-Савич, Лукич (Радонич, 70), Тадич (Максимович, 90), Митрович (Йович, 84).
Люксембург: Морис, Карлсон, Махмутович (Тилль, 46), Янс, Пинту, Баррейро, Мартинс Перейра, Синани (Девилль, 90), Тилль (Боржес Саншес, 90), Родригеш, Шано (Скендерович, 90).
Удаление: Родригеш (90).
Ирландия - Азербайджан 1:1
Голы: Махмудов, 45 - 0:1, Даффи, 87 - 1:1
Ирландия: Базуну, Коулмэн, Иган, Даффи, Доэрти (Коллинз, 80), Каллен (Браун, 87), Макклейн, Моламби (Хурихэйн, 63), Пэрротт (Робинсон, 63), Ида, Коннолли (Хорган, 46).
Азербайджан: Магомедалиев, Кривоцюк, Хагверди, Медведев (Гусейнов, 70), Байрамов (Салахлы, 70), Махмудов, Бадалов, Алескеров (Ахмедзаде, 71), Гараев, Озобич (Нуриев, 80), Эмрели (Шейдаев, 79).
Словения - Мальта 1:0
Гол: Ловрич (пен), 44 - 1:0
Словения: Облак, Балковец, Мевля, Стоянович, Куртич, Бийол, Гнезда-Черин, Ловрич (Горенц-Станкович, 70), Бохар (Чрнигой, 60), Шешко (Шпорар, 70), Млакар (Зайц, 61).
Мальта: Бонелло, Аттард, Мускат, Пепе, Теума, Шоу, Корбалан (Камензули, 46), Каруана (Пизани, 79), Димек (Мбонг, 58), Сатариано (Монтебелло, 58), Мбонг (Гэмбин, 73).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1