Сербия разгромила Люксембург, Норвегия и Словения одержали победы в своих матчах

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Сербия разгромила Люксембург, Норвегия и Словения одержали победы в своих матчахФото: твиттер сборной Норвегии

Представляем результаты матчей 5-го тура квалификации ЧМ-2022.

Латвия - Норвегия 0:2

Голы: Холанд (пен), 20 - 0:1, Эльюнусси, 66 - 0:2

Латвия: Штейнбор (Озолс, 43), Юрковскис, Тарасов, Дубра, Цыганик (Кроллис, 75), Карклиньш (Зюзин, 70), Камеш (Федоров, 75), Икауниекс, Эмсис, Гутковский (Улдрикис, 70), Савальниекс.

Норвегия: Хансен, Страннберг, Айер, Педерсен, Мелинг, Норманн (Берг, 60), Эльюнусси (Дэли, 77), Торстведт (Серлот, 60), Торсбю, Эдегор (Хеуге, 88), Холанд (Кинг, 88).


Сербия - Люксембург 4:1

Голы: Митрович, 22 - 1:0, Митрович, 35 - 2:0, Тилль, 77 - 2:1, Шано (аг), 81 - 3:1, Миленкович, 90 - 4:1

Сербия: Райкович, Настасич (Велькович, 84), Миленкович, Павлович, Лазович (Влахович, 70), Гудель, Костич, Милинкович-Савич, Лукич (Радонич, 70), Тадич (Максимович, 90), Митрович (Йович, 84).

Люксембург: Морис, Карлсон, Махмутович (Тилль, 46), Янс, Пинту, Баррейро, Мартинс Перейра, Синани (Девилль, 90), Тилль (Боржес Саншес, 90), Родригеш, Шано (Скендерович, 90).

Удаление: Родригеш (90).


Ирландия - Азербайджан 1:1

Голы: Махмудов, 45 - 0:1, Даффи, 87 - 1:1

Ирландия: Базуну, Коулмэн, Иган, Даффи, Доэрти (Коллинз, 80), Каллен (Браун, 87), Макклейн, Моламби (Хурихэйн, 63), Пэрротт (Робинсон, 63), Ида, Коннолли (Хорган, 46).

Азербайджан: Магомедалиев, Кривоцюк, Хагверди, Медведев (Гусейнов, 70), Байрамов (Салахлы, 70), Махмудов, Бадалов, Алескеров (Ахмедзаде, 71), Гараев, Озобич (Нуриев, 80), Эмрели (Шейдаев, 79).   


Словения - Мальта 1:0

Гол: Ловрич (пен), 44 - 1:0

Словения: Облак, Балковец, Мевля, Стоянович, Куртич, Бийол, Гнезда-Черин, Ловрич (Горенц-Станкович, 70), Бохар (Чрнигой, 60), Шешко (Шпорар, 70), Млакар (Зайц, 61).

Мальта: Бонелло, Аттард, Мускат, Пепе, Теума, Шоу, Корбалан (Камензули, 46), Каруана (Пизани, 79), Димек (Мбонг, 58), Сатариано (Монтебелло, 58), Мбонг (Гэмбин, 73).

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