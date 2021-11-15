Сербия сенсационно обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Сербии/Автор неизвестен
В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Сербии на выезде обыграла команду Португалии со счетом 2:1.
Победу сербам принесли голы Душана Тадича и Александара Митровича. В составе португальцев отличился Ренату Саншеш.
Сербия, набрав 20 очков, заняла первое место в группе А и завоевала прямую путевку на ЧМ-2022. Португалия с 17 очками заняла второе место и сыграет в стыковых матчах.
Португалия – Сербия - 1:2 (1:1)
Голы: Саншеш, 2 - 1:0, Тадич, 33 - 1:1, Митрович, 90 - 1:2
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мендеш, Фонте, Моутинью (Пальинья, 64), Данилу Перейра (Андре Силва, 90), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 64), Саншеш (Рубен Невеш, 84), Диогу Жота (Жоау Феликс, 83), Роналду.
Сербия: Райкович, Миленкович, Павлович, Велькович (Спайич, 65), Лукич, Костич (Йович, 89), Милинкович-Савич, Живкович (Радонич, 69), Гудель (Митрович, 46), Тадич, Влахович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14