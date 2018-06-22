Сербия – Швейцария - 1:2 (обзор)

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Сербия – Швейцария - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Сербии и Швейцарии.

Не пропустите: Швейцария добывает волевую победу над Сербией. | http://soccernews.ru

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Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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