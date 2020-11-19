Сербия уничтожила Россию и спаслась от вылета в Лигу С

В заключительном туре Лиги Наций Россия разгромно проиграла Сербии, а Венгрия обыграла Турцию.

Таким образом, Венгрия добыла путевку в Лигу А. Россия финишировала на втором месте, а Турция вылетела в Лигу С.

Лига В группа 3

Сербия - Россия 5:0

Голы: Радонич, 10 - 1:0, Йович, 25 - 2:0, Влахович, 40 - 3:0, Йович, 45 - 4:0, Младенович, 64 - 5:0

Сербия: Райкович, Младенович (Ранджелович, 90), Спайич, Митрович (Павлович, 90), Ристич, Радонич (Влахович, 31), Максимович (Гачинович, 46), Гудель (Здьелар, 90), Миленкович, Йович, Митрович.

Россия: Гильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Кузяев, Оздоев, Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Миранчук (Обляков, 46), Заболотный (Черышев, 72).



Венгрия - Турция 2:0

Голы: Шигер, 57 - 1:0, Варга, 90 - 2:0

Венгрия: Дибус, Него (Ботка, 89), Салаи, Ланг, Хандья (Холендер, 74), Кальмар (Чери, 46), Шигер, Кеньвеш (Варга, 46), Надь, Фиола, Николич (Дьюрчо, 64).

Турция: Гюнок, Кабак, Эркин, Сангаре, Демирал, Чалханоглу, Кахведжи (Языджи, 55), Текдемир (Айхан, 88), Туфан (Озджан, 71), Караман, Тосун (Тюрюч, 71).

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