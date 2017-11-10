Сербия в товарищеском матче обыграла Китай

Завершился товарищеский матч между сборными Китая и Сербии. Европейская команда без проблем разобралась с соперником, забив два безответных мяча. Голы в активе Адема Ляйича и Александара Митровича.

Китай – Сербия - 0:2

Голы: Ляйич, 20 - 0:1, Митрович, 69 - 0:2.

Китай: Янь Цзюньлин, Чжао Юйхао (Чжао Сюйжи, 55), Чжан Линьпэн, Фэн Сяотин, Ли Сюйпэн (Фу Хуань, 87), Инь Хунбо (Ван Шэньчао, 66), У Лэй, Юй Ханьчао (Сяо Чжи, 46), Хао Цзюньминь (У Си, 46), Чжэн Чжэн, Гао Линь (Юй Дабао, 74).

Сербия: Стойкович (Райкович, 46), Тошич, Обрадович, Иванович (Велькович, 73), Рукавина, Тадич, Гудель, Костич (Живкович, 60), Милинкович-Савич, Ляйич (Крстичич, 83), Митрович (Прийович, 85).

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