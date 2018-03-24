Сербия в товарищеском матче уступила Марокко

Теги сербиямарокко

Сербия в товарищеском матче уступила Марокко

В товарищеском матче сборная Сербии потерпела поражение от национальной команды Марокко со счётом 1:2.

Сербия - Марокко - 1:2

Голы: Зийех, 29 (пенальти) - 0:1, Тадич, 37 - 1:1, Бутаиб, 40 - 1:2.

Не пропустите: Скучный матч в Марбелье: Украина не смогла дожать Саудовскую Аравию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов