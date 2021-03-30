Сербия вырвала победу у Азербайджана благодаря дублю Митровича

Фото: Твиттер @FSSrbije

В Баку состоялась встреча 3 тура отбора на Чемпионат Мира 2022 в Группе А. Сборная Азербайджана принимала сборную Сербии и уступила со счетом 1:2. Игра не предвещала проблем для балканцев, что подтвердил быстрый гол Митровича на 16 минуте. Однако, на 59 минуте Махмудов сумел удачно пробить с 11-метровой отметки и сровнять счет. Хозяева не дотерпели до сенсации всего 10 минут. Митрович сделал дубль и установил окончательный результат матча.

После этой победы сербы возглавили свою группу, набрав 7 очков. Азербайджан остался на последней строчке, потерпев два поражения.

Азербайджан - Сербия 1:2 (0:1)

Голы: Митрович, 16 - 0:1, Махмудов, 59 (пенальти) - 1:1, Митрович, 81 - 1:2

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов, Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы (Халилзаде, 72), Махмудов, Бадалов, Ибрагимли, Медведев, Горбани (Шейдаев, 69), Нуриев (Эмрели, 69; Джафаргулиев, 79).

Сербия: Райкович, Спайич, Павлович, Митрович, Костич (Живкович, 64), Гудель, Радонич (Ристич, 86), Максимович (Груйич, 64), Милинкович-Савич, Тадич (Йович, 75), Митрович (Влахович, 86).