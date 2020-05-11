"Едва выжил". Сербские СМИ сообщили неожиданные подробности травмы Луки Йовича

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович получил перелом стопы не на тренировке, а в результате падения со стены дома в Белграде, сообщает Kurir.

"Лука едва не погиб в результате падения со стены дома. Непонятно, как вообще ему удалось выжить", - сообщил источник, близкий к семье футболиста.

"Кость, которую он сломал, выдерживает вес тела и хорошо переносит внешние воздействия. Подобный перелом может получить при падении с большой высоты", - сказал бывший врач "Атлетико" Хосе Гонсалес.

Руководство "Реала" осталось очень недовольно, когда узнало обстоятельства происшествия. Из-за травмы серб пропустит около трех месяцев.

"Реал" купил Йовича прошлым летом у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Гарет Бэйл может перейти в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru