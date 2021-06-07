Сербский экс-арбитр Мажич может получить должность в РФС

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Стал известен претендент на пост главы департамента судейства РФС.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", указанную должность в Российском футбольном союзе может занять серб Милорад Мажич.

По информации источника, бывший арбитр ФИФА уже изучает русский язык.

Напомним, что сейчас департамент судейства РФС возглавляет венгр Виктор Кашшаи.

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